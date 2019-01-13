Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 13.01.2019: James B. - Teil 2
45 Min.Folge vom 13.01.2019Ab 12
James „LB" Bonner wurde als übergewichtiges Kind adoptiert und hatte immer das Gefühl, nicht akzeptiert zu werden oder nicht gut genug zu sein. In den folgenden Jahren durchlebte er schlimme Schicksalsschläge, die er versuchte, mit Essen zu kompensieren: der Verlust seiner Lieblingstante, die an Krebs starb, ein Kreuzbandriss, der seine beginnende Football-Karriere zunichtemachte, und ein tragischer Unfall, der LB sein rechtes Bein kostete. Inzwischen bringt er über 270 Kilo auf die Waage und seine Beinprothese kann das enorme Übergewicht kaum noch tragen, so dass LB auf die Unterstützung seiner Familie angewiesen ist. Wird Dr. Now ihm helfen können?
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
