Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 02.10.2018: Sarah - Teil 1
45 Min.Folge vom 02.10.2018Ab 12
Sarah Neeley aus Dayton, Ohio, ist schon als Kind sehr dick. Mit acht Jahren wiegt sie 90 Kilo und schleicht jede Nacht heimlich zum Kühlschrank. Um ihre wechselnden Stiefvätern und die Gleichgültigkeit ihrer Mutter zu kompensieren, stopft das Mädchen immer mehr Kalorienbomben in sich hinein, bis sie mit 18 knapp 200 Kilo wiegt und ihren Job in einem Fastfood-Restaurant nicht mehr ausüben kann. Inzwischen ist Sarah 25, bringt 291 Kilo auf die Waage und ist ganz von der Hilfe ihrer Mutter abhängig. Das Leben der jungen Frau besteht nur noch aus Essen, und Sarah weiß, dass sie sich bald zu Tode essen wird. Kann Dr. Now ihr noch helfen?
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
