Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 17.06.2018: Janine - Teil 1
43 Min.Folge vom 17.06.2018Ab 12
Janine Mueller ist mit ihrem Gewicht von 282 Kilo körperlich am Ende. Die 53-Jährige aus Seattle, Washington, hat schlimme Gelenkschmerzen und weiß nie, wie sie den Tag überstehen soll. Da Janine keine Hilfe hat, bewegt sie sich in einem Elektromobil vorwärts. Trotzdem kann sie nicht aufhören, Unmengen von Süßigkeiten zu essen. - Ein Relikt aus ihrer Kindheit, wo sie schon als Dreijährige auf Diät gesetzt wurde und dagegen rebellierte. Janines letzte Chance ist eine Behandlung durch Dr. Now. Doch als sie endlich im Flieger nach Houston, Texas, sitzt, erleidet sie eine Panikattacke und muss von Rettungssanitätern ins Krankenhaus gebracht werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.