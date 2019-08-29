Heiliges Essen in der "Klosterküche Bad Doberan"?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 29.08.2019: Heiliges Essen in der "Klosterküche Bad Doberan"?
44 Min.Folge vom 29.08.2019Ab 6
Heute geht es für Mike Süsser ins Kloster, zumindest kulinarisch gesehen. Zwischen Rostock und Wismar befindet sich die "Klosterküche Bad Doberan". Robert Leiser ist Chef im Ring (36) und möchte mit seinem Mix aus gehobener Küche in schöner Atmosphäre für einen unvergesslichen Abend sorgen.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
