Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.05.2019: „Viva Los Tioz“, Wiesbaden
44 Min.Folge vom 21.05.2019Ab 6
Ein Stück authentisches Spanien mitten in Wiesbaden. Für dieses Konzept brennt Sarah-Lisa Vermeerbergen (25) mit ihrem "Viva Los Tioz". Seit zwei Jahren Chefin im Ring, hofft sie mit originellen spanischen Tapas und schmackhafter Paella zu überzeugen. Winkt ihr der goldene Teller?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
