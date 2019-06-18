Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 18.06.2019: "Brauhaus Schönbuch", Calw
44 Min.Folge vom 18.06.2019Ab 12
Heute geht es für Mike Süsser nach Calw westlich der Landeshauptstadt Stuttgart. Im "Brauhaus Schönbuch" freuen sich Reiner und Siegmund auf den Profikoch und die Mitstreiter. Neben gutem Bier gibt es hier vor allem eins: hervorragendes Essen. Ob das Angebot am Ende der Woche für den Goldenen Teller ausreicht?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
