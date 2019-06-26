Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.06.2019: "Gut Evening", Bardenhagen
44 Min.
Antje Brendemühl möchte Mike Süsser und den Männern der Runde beweisen, was wahrhaft gute Küche ist. Dafür geht es nach Bardenhagen. Auf einem ehemaligen Gestüt befindet sich das "Gut Evening". In romantischem Ambiente wird gehobene Crossover-Küche serviert. Reicht es am Ende der Woche für den Goldenen Teller?
