"Waldgasthof am Letten", Lauf an der PegnitzJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 24.06.2021: "Waldgasthof am Letten", Lauf an der Pegnitz
44 Min.Folge vom 24.06.2021Ab 6
Heute wird es für Profikoch Mike Süsser und die Konkurrenz traditionell. Geschäftsführer und Küchenmeister Michael Wittmann (48) hat den 1971 gegründeten Betrieb vor zehn Jahren übernommen. Nach Stationen in Sterneküchen in England und Spanien hat er das Konzept jedoch nicht umgekrempelt, sondern lässt die gelernte Finesse sanft in die klassische Küche des Hauses einfließen. Auch hier wird es wieder spannend!
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12, Season 14-15, Season 15-19: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
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