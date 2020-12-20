"Antonietta`s Steakhouse", StrombergJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 20.12.2020: "Antonietta`s Steakhouse", Stromberg
44 Min.Folge vom 20.12.2020Ab 6
Außerhalb von Mainz liegt die Stromburg. In dieser betreibt Antonietta Dogan (42) zusammen mit ihrem Mann ein Steakhaus. Eine Vielfalt an Fleischgerichten vom argentinischen Black Angus bis zu herzhaften Lammkoteletts wird hier angeboten. Die Powerfrau verspricht größten Genuss. Genau diesen wollen ihre vier Kontrahenten und auch Mike Süsser erleben. Thront der goldene Siegerteller bald über der Burg?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen