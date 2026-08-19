Bergfest im "La Cubita", in PegueraJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 19.08.2026: Bergfest im "La Cubita", in Peguera
45 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6
Zum Bergfest geht es für die Gastronomen nach Peguera zu Uli ins "La Cubita". Gastgeber Uli setzt auf eine mediterrane Küche mit internationalen Einflüssen und legt dabei besonderen Wert auf frische Zutaten und eine entspannte Atmosphäre. Doch reicht die Mischung aus Erfahrung, Gastfreundschaft und Kulinarik aus, um die kritischen Konkurrenten zu überzeugen?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen