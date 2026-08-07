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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Finale mit spanischen Spezialitäten im "Zur Kutsche Tapas & mehr"

Kabel EinsFolge vom 07.08.2026
Finale mit spanischen Spezialitäten im "Zur Kutsche Tapas & mehr"

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Folge vom 07.08.2026: Finale mit spanischen Spezialitäten im "Zur Kutsche Tapas & mehr"

45 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 6

Das große Finale findet in Leichlingen statt: Gastgeberin Wicky lädt in ihr Restaurant "Zur Kutsche Tapas & mehr". Mit spanischen Spezialitäten, geselligen Tapas und lebendiger Atmosphäre will sie den letzten Abend für sich entscheiden. Am Ende vergibt der Profi-Koch die finalen Punkte und kürt den Wochensieger. Wer holt sich den Sieg in Leverkusen und Umgebung?

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