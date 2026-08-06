Griechische Grillgerichte im "Restaurant Korfu"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 06.08.2026: Griechische Grillgerichte im "Restaurant Korfu"
45 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6
An Tag 4. wird es griechisch: Profi-Koch Christian Henze besucht das "Korfu" und kommt in den Genuss von griechsischen Spezialitäten. Das Interior soll die Seele Griechenlands einfangen und das Gastgeber-Pärchen feiert 30.-jähriges-Jubiläum. Christian Henze ist auf die Küche gespannt!
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen