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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Wochenfinale des Mallorca Spezial's im "Mirador de Cabrera", Cala Pi

Kabel EinsFolge vom 21.08.2026
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Wochenfinale des Mallorca Spezial's im "Mirador de Cabrera", Cala Pi

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Folge vom 21.08.2026: Wochenfinale des Mallorca Spezial's im "Mirador de Cabrera", Cala Pi

45 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 6

Zum großen Wochenfinale geht es für die Gastronomen nach Cala Pi ins "Mirador de Cabrera". Mit mediterraner Küche, frischen Zutaten und viel Leidenschaft für die Gastronomie setzt Jörg auf ein stimmiges Gesamterlebnis. Am Ende vergibt auch unser Profi-Koch die finalen Punkte und kürt den Wochensieger. Wer holt sich den Mallorca-Wochensieg?

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