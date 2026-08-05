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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Italienisches Lebensgefühl im "Casa Toscana", Leverkusen

Kabel EinsFolge vom 05.08.2026
Italienisches Lebensgefühl im "Casa Toscana", Leverkusen

Italienisches Lebensgefühl im "Casa Toscana", LeverkusenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 05.08.2026: Italienisches Lebensgefühl im "Casa Toscana", Leverkusen

45 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6

Zur Wochenmitte geht es nach Leverkusen in das "Casa Toscana". Gastgeber Andrea bringt italienisches Lebensgefühl auf den Teller und setzt auf klassische Gerichte mit viel Amore und wenigen, aber frischen Zutaten. Kann Andrea mit italienischer Leichtigkeit und authentischem Geschmack die Konkurrenz überzeugen und wichtige Punkte sammeln?

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