Wochenauftakt im "Yaya's" in Cala d'Or mit Mediterrasian KücheJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 17.08.2026: Wochenauftakt im "Yaya's" in Cala d'Or mit Mediterrasian Küche
45 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6
Mitten im Yachthafen von Cala d'Or begrüßt Gastgeber Noah im Wochenstart seine Mitstreiter im "Yaya's". In stilvollem Ambiente setzt das Restaurant auf eine moderne Küche mit internationalen Einflüssen und hochwertigen Zutaten. Ob Noah mit seinem kulinarischen Angebot und seiner Gastfreundschaft bei den Konkurrenten punkten kann?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen