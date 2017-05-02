Heute: Spaghetti Carbonara, StuttgartJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 02.05.2017: Heute: Spaghetti Carbonara, Stuttgart
44 Min.Folge vom 02.05.2017Ab 12
Heute geht es um den Klassiker der italienischen Küche schlechthin - Spaghetti Carbonara! Martin Baudrexel testet mit seiner Jury das römische Gericht in und um Stuttgart. Wie sieht das Originalrezept aus? Welcher Speck und was für ein Käse gehört hinein? Mit oder ohne Sahne? Die drei Restaurants "Primafila", "Ristorante Reichsstadt" und "Marcassolis Bottega Italiana" wollen den goldenen Teller. Doch wer hat am Ende die Nase vorn?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins