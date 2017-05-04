Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Heute: Rinderroulade, Leipzig

Kabel EinsFolge vom 04.05.2017
Heute: Rinderroulade, Leipzig

Heute: Rinderroulade, LeipzigJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 04.05.2017: Heute: Rinderroulade, Leipzig

44 Min.Folge vom 04.05.2017Ab 6

Die Rinderroulade ist einer der größten Küchenklassiker der deutschen Küche. In Leipzig suchen Andreas Studer und seine Jury nach der besten Variante des traditionsreichen Gerichts. Cross-Over Küche erwartet sie im Restaurant "Franzis", gutbürgerliche Tradition in modernem Ambiente bietet das "Simone", während das "Horns Erben" Kultur und Speis kombiniert. Wer hat die beste Rinderroulade in Leipzig zu bieten?

Alle verfügbaren Folgen