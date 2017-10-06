Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

"Indisch", München

Kabel EinsFolge vom 06.10.2017
"Indisch", München

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 06.10.2017: "Indisch", München

45 Min.Folge vom 06.10.2017Ab 6

Namasté ist eine indische Grußformel und bedeutet "Verbeugung zu dir". Auf der Suche nach dem besten Inder Münchens tauchen Starkoch Mike Süsser, seine Jurykollegen Katja Mutschelknaus und Sebastian Hoffmann in die Gewürzwelt der indischen Küche ein. Serviert werden nicht nur authentische und herkömmliche Gerichte, sondern auch abwechslungsreiche Spezialitäten der indischen Kochkunst. Bildrechte: Kabel Eins/iStockphoto.

