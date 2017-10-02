Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

"Balkangerichte", Ruhrgebiet

Kabel EinsFolge vom 02.10.2017
"Balkangerichte", Ruhrgebiet

"Balkangerichte", RuhrgebietJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 02.10.2017: "Balkangerichte", Ruhrgebiet

45 Min.Folge vom 02.10.2017Ab 6

Der Balkan nimmt Platz im Ruhrgebiet, "Mein Lokal, dein Lokal SPEZIAL" macht sich in der Küche des Ex-Jugoslawen auf die Suche nach dem besten Balkangericht. Makedonien mit Pola-Pola, Bosnien mit Bombica oder doch Kroatien mit Veseli Bosanac? Welches Gericht sich wohl hinter den jeweiligen Gerichtsnamen verbirgt?

Alle verfügbaren Folgen