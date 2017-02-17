"Das beste Lachsgericht", HamburgJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 17.02.2017: "Das beste Lachsgericht", Hamburg
45 Min. Ab 6
Moin moin! Kaum eine Fischart bietet ähnlich viele kulinarische Variationen und Zubereitungsarten, wie der allseits beliebte Lachs. In Hamburg machen sich Mike Süsser und sein Jury-Team nun auf den Weg das beste Lachsgericht der Stadt zu finden. Bei "Fisch Hagenah" wird edle Hamburger Tradition präsentiert, der "Dorfkrug Volksdorf" bietet erstklassige deutsche Küche mit dem gewissen Etwas, während im "La Bruschetta" eine kreative italienische Komposition auf den Teller kommt.
