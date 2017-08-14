Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Foodtruck, Köln

Kabel Eins Folge vom 14.08.2017
Folge vom 14.08.2017: Foodtruck, Köln

44 Min. Folge vom 14.08.2017 Ab 6

Essen auf Rädern nach kulinarisch höchsten Ansprüchen gibt es nicht? Doch gibt es! Martin Baudrexel und sein Juroren-Team nehmen heute die drei besten Food Trucks in Köln ganz genau unter die Lupe. Dabei erwartet sie im "Maison Touareg" eine mediterrane Interpretation eines nordafrikanischen Wraps, in der "Bordsteinschwalbe" ein Pastrami Burger mit einer extra Portion Liebe und bei den "Churro's Bro's" der womöglich erste mit Fleisch gefüllte Riesenchurro der Welt.

