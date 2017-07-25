Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 25.07.2017: "Beste Bratwurst"
44 Min.Folge vom 25.07.2017Ab 6
Martin Baudrexel und seine Jury machen sich auf den Weg, die beste Bratwurst in Nürnberg zu finden. Kann das "Mariposa" mit seiner veganen Variante überzeugen, oder das "Wirtshaus Galvani" mit seinem Nürnberger Bratwurststrudel? Die "Metzgerei Freyberger" geht mit ihrer hausgemachten fränkischen Bratwurst in den Wettkampf. Wer wird den goldenen Siegerteller erhalten?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
