Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 03.02.2017: Der beste Döner in Berlin
45 Min.Folge vom 03.02.2017Ab 6
Über 1.300 Dönerbuden soll es in Berlin geben. Wo, wenn nicht in Berlin, soll es also den besten Döner geben? Das werden uns Andreas C. Studer und seine Jury heute um 17:55 Uhr bei "Mein Lokal, Dein Lokal SPEZIAL" beantworten. Mit dabei sind das traditionelle türkisch-orientalische Imbiss-Restaurant "Aspendos" in Schöneberg, das vegane Bistro "Planet Veganus" im Bergmannkiez und der Szene-Imbiss "Kottiwood" am lebhaften Kottbusser Tor.
