Mein Lokal, Dein Lokal

"Weingut", Bayerischer Wald

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Weingut", Bayerischer Wald

"Weingut", Bayerischer WaldJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Weingut", Bayerischer Wald

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Stephan Öller (33) lädt heute zur Weinprobe ein. Mitten in der Passauer Innenstadt hat sich der gelernte Koch einen Wohlfühlort geschaffen. Das stylishe Lokal ist Restaurant sowie Vinothek und bietet moderne, internationale Küche sowie um die 250 verschiedene Weine aller Preisklassen. Schon mit zehn Jahren wollte Stephan Koch werden; später kam dann die Leidenschaft für Wein hinzu. Rechte: kabel eins

