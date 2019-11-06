Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Weingut", Bayerischer Wald
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Stephan Öller (33) lädt heute zur Weinprobe ein. Mitten in der Passauer Innenstadt hat sich der gelernte Koch einen Wohlfühlort geschaffen. Das stylishe Lokal ist Restaurant sowie Vinothek und bietet moderne, internationale Küche sowie um die 250 verschiedene Weine aller Preisklassen. Schon mit zehn Jahren wollte Stephan Koch werden; später kam dann die Leidenschaft für Wein hinzu. Rechte: kabel eins
