Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Cowboystyle Steakhouse", Ruhrpott

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das Finale der Ruhrpott-Woche findet heute in Essen-Kettwig statt. Direkt an der Ruhr gelegen bietet Geschäftsführer Esmaiel (49) im hochwertigen Edel-Saloon "Cowboystyle Steakhouse" seinen Gästen nur die besten Rinderrassen aus Nebraska an. Eine Fleischpräsentation vorweg ist fester Bestandteil einer jeden Bestellung. Kann Esmaiel den gehobenen Standard beibehalten oder verfehlt er den Lassowurf um den Pokal? Rechte: kabel eins

