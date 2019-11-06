Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Bankery", Gütersloh

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Bankery", Gütersloh

"Bankery", GüterslohJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Bankery", Gütersloh

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das Wochenfinale von "Mein Lokal, Dein Lokal" findet heute im "Bankery" in Gütersloh statt. Der gelernte Restaurantfachmann Ralf Schubert (58) präsentiert seinen vier Mitstreitern heute eine gehobene regionale Küche mit mediterranen Einflüssen. Das Restaurant, mitten im Herzen von Gütersloh gelegen, bietet seinen Gästen im stilvoll eingerichteten Gastraum modern interpretierte Gerichte aus der offenen Showküche an. Ob künftig auch der Siegerteller das Restaurant schmücken wird? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen