Im Industriedenkmal der alten "Zeche Rheinpreußen" in Moers steht heute das Team um Geschäftsführer Mike Bengel (50) bereit, um die Gastronomen nicht nur kulinarisch nach Amerika zu entführen. Auf 6.000 qm hat sich im "Generation Park" ein sportlicher Eventpalast etabliert, der täglich darauf wartet, entdeckt zu werden. Ob das Urgestein im ehemaligen Bergwerk der Kritik der Experten standhält? Rechte: kabel eins

