Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Wilson's Kostbarkeiten", Nürnberg

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Wilson's Kostbarkeiten", Nürnberg

"Wilson's Kostbarkeiten", NürnbergJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Wilson's Kostbarkeiten", Nürnberg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Festtags-Woche in Nürnberg startet heute im "Wilson's Kostbarkeiten", mitten in Nürnberg und Umgebung. Küchenchef und Inhaber Vincenzo "Enzo" Pennavaria (45) serviert seinen Gästen mediterrane Speisen in modernem, aber geschichtsträchtigem Ambiente - schließlich fuhr einst die erste Eisenbahn mit Lokführer Wilson unmittelbar vor dem Lokal. Kann der gelernte Sommelier die Konkurrenz mit seinem Festtagsmenü und seinen Weinempfehlungen überzeugen? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen