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Mein Lokal, Dein Lokal

"Charisma", Nürnberg

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Charisma", Nürnberg

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Folge vom 06.11.2019: "Charisma", Nürnberg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Heute will Inhaber und Koch Konstantinos "Kostas" Ziogkos (45) die Gäste von seiner Kochkunst in seinem Lokal "Charisma" im Nordosten Nürnbergs überzeugen. Freunde der griechischen Küche werden im elegant eingerichteten Lokal voll auf ihre Kosten kommen. Ob Kostas es schafft, der Konkurrenz die griechische Küche schmackhaft zu machen und somit die Kollegen davon zu überzeugen, dass er seinen Spitznamen "Kostas the best" zu Recht trägt? Rechte: kabel eins

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