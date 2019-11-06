Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Forsthaus Dechsendorf", Erlangen-Dechsendorf

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das große Wochenfinale der Nürnberger Festtags-Woche findet heute in Erlangen-Dechsendorf statt. Im Ausflugslokal direkt am Dechsendorfer Weiher gelegen, zaubert Jens Baumgart (37) fränkische Speisen neu interpretiert auf den Teller. Ob Jens, der bereits in Sterneküchen den Kochlöffel geschwungen hat, seine rustikale Einrichtung um den goldenen Teller erweitern kann? Rechte: kabel eins

