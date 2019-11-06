Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Pastarello", Fürth

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Pastarello", Fürth

Folge vom 06.11.2019: "Pastarello", Fürth

44 Min.
Ab 6

Heute geht es für die vier Gastronomen kulinarisch nach Italien. Im "Pastarello" in Fürths Stadtmitte freut sich Geschäftsführerin Yvonne Hain (25) darauf, mit Hilfe des Inhabers und Koch Daniele Angeli den Gästen ihre frisch hergestellte Pasta zu servieren. Doch schaffen sie es damit die Gaumen der Konkurrenten zu kitzeln und einen festlichen Abend zu gestalten. Rechte: kabel eins

