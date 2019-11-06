Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Feuervogel 2.0", Ruhrpott
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das kleine Städtchen Hagen eröffnet die "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche im Ruhrpott. Heute erwartet Geschäftsführerin Debbie (31) im "Feuervogel 2.0" ihre Gäste und serviert eine authentisch amerikanische Küche. Die Sportsbar in der alten Industriehalle legt ihr Hauptaugenmerk auf Burger. Debbie ist bereits "on fire", aber kann der Funke auch auf die Konkurrenz überspringen? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
