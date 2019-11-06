Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Sedan", Werther

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Sedan", Werther

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Sedan", Werther

Folge vom 06.11.2019

Der zweite Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche führt die Gastronomen nach Werther. Hier zaubert Gastgeber Abram Adrian (38) in seiner Gaststätte "Sedan" deutsche und mediterrane Speisen auf die Teller. Adrian legt großen Wert auf die Frische der Produkte und einen tadellosen Service. Doch kann er damit den Sieg einfahren? Rechte: kabel eins

