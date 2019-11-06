Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Sedan", Werther
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der zweite Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche führt die Gastronomen nach Werther. Hier zaubert Gastgeber Abram Adrian (38) in seiner Gaststätte "Sedan" deutsche und mediterrane Speisen auf die Teller. Adrian legt großen Wert auf die Frische der Produkte und einen tadellosen Service. Doch kann er damit den Sieg einfahren? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins