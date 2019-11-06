Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Steigerhof", Harxheim

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Steigerhof", Harxheim

"Steigerhof", HarxheimJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Steigerhof", Harxheim

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Wer nimmt den Pokal mit nach Hause? Das spannende Finale von "Mein Lokal, Dein Lokal" wird die Antwort liefern, wer als Gewinner aus der Mainzer Woche hervorgehen wird. Der Familienbetrieb "Steigerhof" in Harxheim im Landkreis Mainz-Bingen lässt die junge Weinprinzessin Jennifer Ackermann ins Rennen gehen. Ob der Familienbetrieb erfolgreich sein wird oder ein anderer der vier Gastronomen den Wochensieg holt? Rechte: kabel eins

