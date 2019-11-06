"Gasthof zur Linde", Garmisch-PartenkirchenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Gasthof zur Linde", Garmisch-Partenkirchen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die "Mein Lokal, Dein Lokal"- Woche in Garmisch-Partenkirchen und Umgebung startet heute im "Gasthof zur Linde", etwas abseits des Zentrums in Garmisch-Partenkirchen. Die "Lind'n" gibt es bereits seit 1927 und gehört zu den ältesten Wirtshäusern der Stadt. Küchenchef und Inhaber Andreas Mühlthaler serviert seinen Gästen traditionelle bayerische Küche, die er auch gerne mal neu interpretiert. Doch gefallen seine bayerischen Kreationen auch der Konkurrenz? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins