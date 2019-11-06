"Weinstube Schellenturm", StuttgartJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Weinstube Schellenturm", Stuttgart
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das Finale von "Mein Lokal, Dein Lokal" in Stuttgart findet heute in der "Weinstube Schellenturm" statt. Im historischen Gebäude von Rudolf Reutter (48) gibt es traditionelle schwäbische Küche zu probieren. Schafft es Rudolf auf den letzten Metern den Sieg einzufahren? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins