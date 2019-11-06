Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Namini's", Düsseldorf-Gerresheim

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Namini's", Düsseldorf-Gerresheim

"Namini's", Düsseldorf-GerresheimJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Namini's", Düsseldorf-Gerresheim

44 Min.
Ab 6

Echte Leidenschaft für italienische Küche bietet das "Namini's" in Düsseldorf-Gerresheim um Dariush Namini (23). Das Vater-Sohn Gespann kreiert klassische italienische Küche mit einer riesigen Portion Leidenschaft. Ob das unsere Mitstreiter begeistern kann? Rechte: kabel eins

