Folge vom 06.11.2019: "Gohliser Schlösschen", Leipzig
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das große Wochenfinale der "Mein Lokal, Dein Lokal" Runde in Leipzig findet heute im "Gohliser Schlösschen", unweit des Leipziger Zoos, statt. Hier erwartet Gastronom Maik Becher (42) seine Gäste mit sächsischer Küche. Das Besondere: alle Produkte sind direkt aus der Region! Ob Maik damit punkten kann und den Wochensieg ins Schlösschen holt? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
