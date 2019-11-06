Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Olivengarten", Berlin-Wilmersdorf

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Olivengarten", Berlin-Wilmersdorf

"Olivengarten", Berlin-WilmersdorfJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Olivengarten", Berlin-Wilmersdorf

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am zweiten Tag der Berliner Wochenserie verschlägt es die Gastronomen in den Stadtteil Wilmersdorf. Gastgeber Soroush Efati (36) betreibt seinen Familienbetrieb mit Herz und Seele. Im Restaurant "Olivengarten" bietet der gebürtige Iraner mit seinen Brüdern eine traditionelle, persische Küche an. Ob Soroush mit seinem Team genügend Punkte für den Wochensieg einfahren kann? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen