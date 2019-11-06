Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Schwammerl", Berlin-Neukölln

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Schwammerl", Berlin-Neukölln

"Schwammerl", Berlin-NeuköllnJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Schwammerl", Berlin-Neukölln

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine eigens interpretierte bayerisch-österreichische Küche mitten in Berlin: Fabian Zweimüller (27) begrüßt seine Mitstreiter am vorletzten Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche in seinem kleinen aber feinen Restaurant "Schwammerl". Inmitten von Neukölln kredenzt er seinen Gästen abgewandelte Klassiker. Kann der gelernte Koch Fabian mit seiner pfiffigen Speisekarte und dem im Wirtshausstil eingerichteten Gastraum auch Eindruck bei seinen Mitstreitern hinterlassen? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen