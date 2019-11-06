"Schwammerl", Berlin-NeuköllnJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.11.2019: "Schwammerl", Berlin-Neukölln
44 Min.
Eine eigens interpretierte bayerisch-österreichische Küche mitten in Berlin: Fabian Zweimüller (27) begrüßt seine Mitstreiter am vorletzten Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche in seinem kleinen aber feinen Restaurant "Schwammerl". Inmitten von Neukölln kredenzt er seinen Gästen abgewandelte Klassiker. Kann der gelernte Koch Fabian mit seiner pfiffigen Speisekarte und dem im Wirtshausstil eingerichteten Gastraum auch Eindruck bei seinen Mitstreitern hinterlassen? Rechte: kabel eins
