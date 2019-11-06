Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Vaun", Garmisch-Partenkirchen

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Vaun", Garmisch-Partenkirchen

"Vaun", Garmisch-PartenkirchenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Vaun", Garmisch-Partenkirchen

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Im Herzen von Garmisch-Partenkirchen begrüßt heute Mirjam Steigenberger zusammen mit ihrem Mann und Chefkoch Lorenz die Gäste in ihrem "Restaurant Vaun". Getreu nach den Prinzipien der Transparenz, Nachhaltigkeit, Esskultur und Qualität präsentiert das Paar eine moderne Cross-Over Küche mit asiatischen und mediterranen Einflüssen. Doch schaffen sie es damit die Gaumen der Konkurrenten zu kitzeln? Rechte: kabel eins

