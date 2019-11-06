Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Venus", Münster
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
VenusZum großen Finale der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche in Münster begrüßt Gastgeber und Künstler Franz Lauter (69) seine vier Kollegen in einem atemberaubenden Ambiente: Im Schlossrestaurant "Venus". Die vier Gastronomen erwartet eine kreative, gehobene Küche, die von Sternekoch Franz persönlich zubereitet wird. Ob Künstler Franz am letzten Tag noch an allen vorbei ziehen kann? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins