Mein Lokal, Dein Lokal

"Kölsch Kultur", Köln Lindenthal

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Kölsch Kultur", Köln Lindenthal

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Rheinische Klassiker und Kölner Lebensgefühl pur gibt es heute bei Thomas Mick (40) in Klettenberg. Er begrüßt seine vier Mitstreiter am vorletzten Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche in seiner "Kölsch Kultur". Wie er den ein oder anderen Klassiker auf seiner Speisekarte auch gerne mal neu interpretiert und ob er damit bei seinen Kollegen punkten kann? Rechte: kabel eins

