Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Schloss Loersfeld", Kerpen

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Schloss Loersfeld", Kerpen

"Schloss Loersfeld", KerpenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Schloss Loersfeld", Kerpen

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Beim großen Finale der Kölner "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche speisen die vier Gastronomen heute hochherrschaftlich im "Schloss Loersfeld" in Kerpen. Küchenchefin Julia Komp (27) und ihr Team servieren gehobene französische Küche mit asiatischen und orientalischen Einflüssen auf Sterneniveau. Ob Julia am letzten Tag noch an allen vorbei ziehen kann? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen