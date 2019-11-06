Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Kesselhaus", Karlsruhe
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Im "Kesselhaus" kann der Gast sowohl im Bistro, als auch im Salon, wo Sterneküche angeboten wird, speisen. Das denkmalgeschützte Backsteingebäude liegt in einem Industriegebiet und war mal eine Textilfabrik. Besonders auffällig ist der 35 Meter hohe Schornstein. Im Inneren findet man eine moderne, warme Einrichtung und kreative, junge Küche, die sich immer auf aktuelle Themen und die jeweilige Saison bezieht. Alle zwei bis drei Wochen wird die Karte gewechselt. Das "Kesselhaus" wurde 1833 gegründet und hat 2015 seinen Stern erhalten. Rechte: kabel eins
