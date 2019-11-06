Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein Tag vor dem Finale der "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche wird es nochmal richtig spannend. Heute führt es die Gastronomen in das argentinische Restaurant "Estancia La Sabrina". Im Hamburger Stadtteil Eppendorf betreibt Carlos Buszuk (59) sein Restaurant und bietet klassische argentinische Steakgerichte an. Ob Carlos die argentinische Lebensfreude in der familiären Atmosphäre vermitteln kann? Rechte: kabel eins

