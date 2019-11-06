"Jägerstüberl", Garmisch-PartenkirchenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.11.2019: "Jägerstüberl", Garmisch-Partenkirchen
An Tag 4 der "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche geht es für die vier Gastronomen auf eine kulinarische Gradwanderung zwischen Kroatien und Bayern. Am Fuße der Gebirgsgruppe Waxenstein und der Zugspitze in Grainau laden Gastgeber und Chefkoch Zeljko Zaja und seine Familie die Gäste in ihr "Jägerstüberl" ein. Kann der gebürtige Kroate die Konkurrenz mit seinem Konzept überzeugen? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins