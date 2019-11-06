Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Del", Hamburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das spannende Finale der "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche in Hamburg findet bei Gastgeber Stephan Randel (50) im Restaurant "Del" statt. Hier wird eine gehobene deutsche Küche geboten. Das Besondere hier sind die erlesenen Weine sowie die Qualität der frischen deutschen und internationalen Zutaten, welche die neu interpretierten Speisen auf dem Teller ausmachen. Kann Stephan am letzten Tag noch an seinen Kollegen vorbei ziehen und sich den Wochensieg einheimsen? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins