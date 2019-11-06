Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Safran Zunft", Basel

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Safran Zunft", Basel

"Safran Zunft", BaselJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Safran Zunft", Basel

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am Dienstag geht es ins Restaurant "Safran Zunft" welches im Herzen der Basler Altstadt liegt. Mit traditionellen Speisen im Angebot, wird es für die Gastronomen in der "Safran Zunft" sehr spannend. Alexandre Kaden (47) und sein Küchenchef kreieren den Kollegen selbstgemachte moderne, frische und saisonale Küche, welche mit traditionellen Klassikern ergänzt wird. Ob der gelernte Hotelier seine Konkurrenz überzeugen kann? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen