Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Kostas", Kiel
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Zur Wochenmitte bei "Mein Lokal, Dein Lokal" geht es nach Kronshagen in den Norden von Kiel. Dort begrüßt Kostas Papavlasiou (48) die vier Mitbewerber in seinem nach ihm benannten Restaurant "Kostas". Der Gastgeber bietet authentische griechische Küche an. Ob er mit seinem Konzept auch bei den Kollegen punkten kann? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
12
