Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Kostas", Kiel

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Kostas", Kiel

"Kostas", KielJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Kostas", Kiel

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Zur Wochenmitte bei "Mein Lokal, Dein Lokal" geht es nach Kronshagen in den Norden von Kiel. Dort begrüßt Kostas Papavlasiou (48) die vier Mitbewerber in seinem nach ihm benannten Restaurant "Kostas". Der Gastgeber bietet authentische griechische Küche an. Ob er mit seinem Konzept auch bei den Kollegen punkten kann? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen